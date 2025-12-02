TMW Gosens ‘vede’ il Sassuolo. L’esterno tedesco ormai pronto al rientro

Robin Gosens punta il Sassuolo. E per la Fiorentina questo è un recupero importante anche perché dà una soluzione in più a Vanoli. Senza tenere conto che la sua esperienza in un momento così complicato non può che essere un valore aggiunto. L’esterno tedesco ha ormai recuperato dall’infortunio accusato nel match contro l’Inter dello scorso 29 ottobre. Dopo aver saltato le sfide contro Lecce, Mainz, Genoa, Juventus, Aek e Atalanta aumentano fortemente le possibilità di una sua convocazione in vista della delicatissima trasferta di sabato pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium.

Gosens è ormai rientrato in gruppo e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se potrà a tutti gli effetti essere disponibile. Vanoli valuterà il suo stato di forma e poi deciderà il da farsi. Nel caso di un recupero difficile però che possa scendere in campo dal primo minuto, più probabile un suo impiego a gara in corso. Il tecnico viola dovrebbe infatti affidarsi ancora a Parisi a sinistra.

A proposito della difesa è cominciato il giro d’orizzonte per inserire almeno un elemento nuovo. L’identikit è quello di un centrale veloce e di personalità, che possa dare un ulteriore mano ad un reparto in grande sofferenza. Nel frattempo procede anche la trattativa per il rinnovo di Fortini che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. C’è grande fiducia che tutto possa andare in porto a breve.