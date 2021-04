Governo britannico contro la Superlega: "Useremo ogni mezzo possibile per fermarla"

vedi letture

Oliver Dowden, ministro dello sport del governo Johnson, ha annunciato al parlamento britannico di voler intraprendere ogni azione possibile per bloccare sul nascere l'iniziativa della Superlega europea: "Non ho dubbi, se loro (riferito a Premier League, Federcalcio inglese e presidente UEFA, ndr) non possono agire, lo faremo noi. Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. In parole povere, rivedremo tutto ciò che il governo fa per supportare questi club. Faremo tutto il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale".