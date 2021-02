Granada-Napoli 2-0, le pagelle - L'attacco partenopeo fa solo il solletico agli avversari

vedi letture

Risultato finale: Granada-Napoli 2-0

Le pagelle del Granada (a cura di Pierpaolo Matrone)

Rui Silva 6,5 - Non un grande lavoro, perché il Napoli centra poco la porta. Le poche parate a cui è chiamato, però, arrivano in gran sicurezza.

Foulquier 6,5 - Più bravo ad offendere che a difendere, tant'è che arriva spesso sul fondo o addirittura nell'area del Napoli. Dietro, poi, è bravo a tallonare Insigne, usando anche le maniere forti.

Duarte 6 - Primo tempo di grande attenzione. Qualche piccolo svarione nella ripresa nel momento di maggior assedio del Napoli.

Vallejo 6 - Tiene bene Osimhen, poi è costretto ad uscire per un infortunio. Dal 24' German 6 - Entra a freddo ma, paradossalmente, fa meglio nei primi che nei secondi quarantacinque minuti.

Neva 6,5 - Più difensivo del collega sull'altra fascia. Ma ancor più efficace in fase difensiva. Nel primo tempo non fa girare mai Politano, nella ripresa ha vita ancor più facile con un centrocampista adattato come Elmas. Dal 79' Victor Diaz s.v.

Herrera 7,5 - Appena recuperato, dimostra di essere subito in condizione. E' uomo-ovunque del Granada. In difesa, come sul secondo palo a spingere in rete il pallone dell'1-0.

Gonalons 7 - Smista palloni, gioca in verticale, si dà da fare in mezzo al campo per dare il ritmo giusto (o, meglio, quello che vuole lui) alla partita. Prezioso. Dal 78' Brice Eteki s.v.

Machis 7 - All'Udinese, nella sua breve parentesi italiano, non s'era ambientato. In Spagna aveva già dimostrato e sta facendo vedere ancora di valere. Bella la percussione con cui taglia il campo, spacca la difesa e serve a Kenedy il pallone del 2-0. Dal 70' Soro 6 - Prova a tenere la palla alta nel momento in cui al Granada non resta che contenere.

Montoro 6,5 - Si destreggia bene in entrambe le fasi e soprattutto non molla un centimetro su nessun pallone.

Kenedy 8 - Un assist al bacio e una rete strepitosa. E' lui l'MVP di Granada-Napoli, la vera spina nel fianco del Napoli. Si incunea sistematicamente tra terzino e centrale e fa male. Molto male. Dal 70' Puertas 6 - Ha una buona occasione quando si infila nell'area avversaria. Si sacrifica anche dietro.

Molina 5,5 - Forse l'unico ad essere ingabbiato davvero bene. Ma anche quando i difensori non accorciano e lui trova spazio, come nel secondo tempo, non conclude bene. Non da lui.

Allenatore: Diego Martinez 7,5 - Senza timori reverenziali, nonostante le tante assenze. Il suo Granada pressa alto e in tante zone del campo. E sa anche contenere le (poche) folate avversarie. Ma, soprattutto, quando riparte è uno spettacolo. Nella ripresa decide di dare in gestione al Napoli il possesso, senza trovare le ripartenze. Comunque primo round a lui, meritatamente.

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Meret 5.5 - Nessun intervento sopra le righe, nessuna particolare responsabilità sui due gol subiti.

Di Lorenzo 5 - Sul gol che sblocca la partita si lascia sorprendere alle spalle da Herrera, che di testa non sbaglia.

Rrahmani 5.5 - Torna sulla Terra dopo l'eccellente prestazione contro la Juventus: sul contropiede del 2-0 non chiude su Kenedy e il calciatore brasiliano proprietà Chelsea ringrazia.

Maksimovic 6 - Non una grande prestazione, in avvio di partita è sempre in difficoltà quando il Granada alza la velocità di gioco nella trequarti partenopea. Molto meglio nella ripresa.

Mario Rui 6 - Sulla sua fascia agisce Kenedy che quando vuole affondare il colpo fa il bello e il cattivo tempo. In fase offensiva un paio di spunti interessanti.

Fabian Ruiz 6 - L'unico che prova a fare qualcosa di diverso ma i piedi non sempre riescono in quello che pensa la testa.

Lobotka 5.5 - Torna titolare dopo oltre un mese in una gara che il Napoli ha affrontato senza 9 indisponibili. Partita senza infamia e senza lode. Dal 64esimo Bakayoko 6 - Dà ordine e solidità il suo ingresso in mezzo al campo.

Politano 4.5 - Mai, mai pericoloso in zona offensiva. Dopo 20 minuti perde una palla delittuosa sulla sua trequarti che il Granada trasforma nel contropiede del 2-0. Gattuso lo richiama in panchina all'intervallo. Dal 46esimo Zielinski 6.5 - Entra bene in partita, va vicino al gol che potrebbe riaprire la partita e più in generale appare nel vivo del gioco.

Elmas 5 - Si muove a supporto degli attaccanti in maniera sempre poco incisiva. Sbaglia un numero troppo alto di passaggi.

Insigne 5 - Il liscio al 50esimo su una verticalizzazione di Mario Rui è la fotografia di una prestazione deludente.

Osimhen 5 -Ancora lontano dalla condizione migliore, troppo lontano dalla porta di Rui Silva per fare la differenza. Tanto sacrificio, pochi risultati.

Gennaro Gattuso 6 - Senza 9 indisponibile è difficile dargli particolari colpe per questa sconfitta. Ha messo in campo chi c'era e chi c'era - in alcuni casi - era molto lontano dal 100% della condizione fisica.