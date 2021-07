Griezmann, l'uomo di troppo al Barcellona. Il francese sogna l'Atletico, gli ex tifosi non lo rivogliono

Nel Barcellona che sta rifacendosi l'attacco, il sacrificato potrebbe essere Antoine Griezmann. È notizia di oggi il principio d'accordo tra il club e Lionel Messi che ha deciso di decurtarsi l'ingaggio del 50% pur di restare in blaugrana.

I catalani si sono assicurati a parametro zero Memphis Depay e Sergo Aguero e si fa sempre più difficile per il francese trovare spazio. Il sacrificio non è però solo una questione tecnica: le casse blaugrana piangono, Laporta ha trovato una situazione debitoria preoccupante e si cercherà di fare cassa il più possibile. L'unica soluzione possibile, al momento, stando al gradimento del giocatore, è un ritorno all'Altético Madrid.

Si fa largo l'ipotesi di uno scambio con Saul Niguez, che rischia di trovare sempre meno spazio a Madrid dopo l'arrivo di De Paul. Due i dubbi principali? Il primo è legato al rischio di assistere a un Suarez-bis, con l'uruguayano scaricato dal Barcellona e divenuto decisivo per la vittoria de LaLiga dell'Altético. Il secondo vede un amore tra Griezmann e l'ambiente biancorosso non più corrisposto, dopo il tradimento di 2 anni fa. I tifosi dell'Atleti hanno lanciato #griezmannnotequeremos che è diventato di tendenza. L'opzione B è inglese, col Chelsea che ha mostrato interesse nei suoi confronti e potrebbe inserire Zouma come contropartita.