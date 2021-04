Guardiola: "Dortmund buona squadra? Quando l'ho detto in conferenza non mi avete creduto"

Dopo il fischio finale di Manchester City-Borussia Dortmund, Pep Guardiola ha analizzato così la vittoria per due reti a uno della sua squadra: "Abbiamo faticato un po' nella costruzione e nel pressing alto, fondamentali nei quali solitamente siamo bravi. Non è semplice con Haaland che si muove molto bene dietro i difensori, poi hanno schierato Reus in una posizione difficile da controllare per noi. Ma siamo in vantaggio, il risultato è positivo e avremo due risultati per passare il turno. Sicuramente andremo lì per vincere. Il Dortmund ha dimostrato di essere una buona squadra? Quando lo dico in conferenza non mi credete, dopo la partita sì. Giocano questa competizione da tanti anni. Abbiamo una settimana per valutare la nostra prestazione e capire come fare meglio. Ho fatto i complimenti a Terzic dopo il fischio finale, tra una settimana ci rivedremo".