Haaland insegue un record di Kane. E il Dortmund vuole tornare ai quarti dopo 4 stagioni

Il Cacciatore di record è pronto a stupire ancora. Erling Braunt Haaland sta bruciando tutte le tappe ed è già arrivato a quota 18 reti in Champions League, in sole 13 partite. Il prossimo obiettivo sono i 20 centri, un traguardo straordinario ad appena 20 anni: il più veloce a tagliarlo è stato Harry Kane, che però aveva impiegato ben 24 partite, al secondo posto Alessandro Del Piero (26), poi Ruud van Nistelrooy (27) e Pippo Inzaghi (28). Con una doppietta oggi contro il Siviglia, il norvegese potrebbe raggiungerlo con ben dieci match di anticipo; un'eventualità tutt'altro che remota, perché Haaland ha realizzato due gol nelle ultime tre sfide di Champions e potrebbe essere il primo a farlo per quattro gare di fila.

Ma quello di stasera sarà un match importantissimo soprattutto per la sua squadra. Qualora il Borussia Dortmund riesca a passare il turno, si qualificherebbe per i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2016/17, quando in panchina c'era Thomas Tuchel. I gialloneri hanno perso la gara di ritorno degli ottavi di finale in ciascuna delle ultime due occasioni - 1-0 contro gli Spurs nel 2018/19 e 2-0 contro il PSG nel 2019/20 - ma sono imbattuti nelle ultime sette partite casalinghe in Champions League (5 vittorie e 2 pareggi).