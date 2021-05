Hakimi: "All'Inter c'è un progetto, se proseguirà potremo aprire un ciclo per vincere anche in Europa"

"Qui c'è un progetto che inizia con l'arrivo di Conte e di giocatori giovani. Se proseguirà potremo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in Europa. Cosa ci serve per l'Europa? Abbiamo già cambiato mentalità, il campionato vinto ci ha resi più forti": parole e musica di Achraf Hakimi, terzino dell'Inter, che ha parlato a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Il laterale marocchino ha parlato anche del suo futuro: "Sono molto contento di stare qui, la mia famiglia si trova bene a Milano. Non posso sapere cosa succederà in futuro ma ora sto bene qui e spero di continuare a giocare e vincere per molto tempo".