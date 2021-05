Hellas, D'Amico: "Juric resta? Ci siamo incontrati, lo rifaremo. Per Zaccagni valutiamo gli scenari"

Tony D’Amico, ds del Verona, parla ai microfoni di Sky nel pre gara di Hellas-Bologna: “Siamo concentrati su stasera, per noi sarebbe un risultato fantastico chiudere nella parte sinistra e al Napoli ci penseremo da domani, sapendo che sarà difficile”.

Come si spiega la flessione?

“Oggettivamente, la flessione è chiara ma le prestazioni sono state molto positive. Abbiamo analizzato le ultime 6-7 gare, e abbiamo sempre prodotto di più degli avversari. Il risultato finale non ci ha dato ragione. Abbiamo giocato meglio dell’andata, ma questa flessione ci deve aiutare a crescere”.

Juric resta?

“Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire quali saranno i programmi. Ci saranno altri incontri e valuteremo”.

Zaccagni è calato, ha influito sul mercato?

“Io credo di no, in questo momento la situazione del calcio è particolare e sappiamo delle difficoltà in Italia ed estero. È prematuro ipotizzare il futuro, la situazione è difficile. Più avanti vedremo lo sviluppo del mercato e saremo pronti ad ipotizzare quali saranno gli scenari. Una cifra? Non c’è, alla fine le cifre le fanno le richieste. È un giocatore importante, valuteremo a fine campionato quale sarà la strada migliore”.