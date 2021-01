Hellas, è il momento di Dimarco: "Mi scuso per l'errore ma orgoglioso della reazione!"

Protagonista del successo dell'Hellas sul Napoli con un gol che ha rimediato all'errore iniziale costato l'immediato svantaggio, Federico Dimarco si gode il momento d'oro ma fa anche un parziale mea culpa sul suo profilo Twitter: "Mi scuso per l’errore che ha causato il vantaggio degli avversari! Ma sono orgoglioso della reazione che ha avuto tutta la squadra. È stata un’altra SUPER prestazione da parte di tutti contro una grande come il Napoli. Non dobbiamo accontentarci mai!".