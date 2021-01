Hellas, Juric: "Abbiamo problemi con gli infortunati da inizio anno. Vieira non si allena"

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Spezia, ha fatto anche il punto sugli infortunati: "C'è stato poco tempo per riposare, ma abbiamo fatto una buona settimana, che ci tornerà utile per il futuro. Abbiamo un problema con gli infortunati da inizio anno. Con Vieira il recupero non è andato bene, dovete chiedere più al dottore che a me: non si allena".