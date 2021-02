Hellas, Juric esalta il 2001 Ilic: "Il City sceglie giocatori ben precisi. Non è nemmeno al 20%"

Quanto la sorprende la crescita di Ilic? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che quest'oggi in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro la Juventus - ha risposto così: "Non sono sorpreso, dai primi allenamenti mi aveva trasmesso una sensazione di intelligenza e voglia di lavorare. Il City sceglie giocatori ben precisi. Lui non è nemmeno al venti percento: ci sono aspetti che non vanno bene, nei quali deve migliorare, ma attribuibili alla sua giovane età. Ha un margine di miglioramento assoluto, è nelle prime fasi della sua crescita. Poi vediamo come crescerà, deve migliorare fisicamente. Ma ha appena iniziato: in quattro o cinque anni, se tutto va bene, può diventare un giocatore importante".

