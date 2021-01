Hellas Verona, Di Carmine dice no alla B. Crotone in pole ma potrebbe anche restare

vedi letture

Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, rischia di restare chiuso dall'arrivo di Lasagna e per questo, dopo il rinnovo fino al 2023 con gli scaligeri, è alla ricerca di una nuova avventura in prestito per giocare con continuità. L'attaccante toscano ha detto no alle proposte arrivate dalla Serie B, compresa quella del Chievo che avrebbe potuto permettergli di non cambiare città. Si sente un calciatore da Serie A e per questo sta trattando con il Crotone, ancora alla ricerca di una nuova punta da aggiungere a quelle già presenti in rosa. Se non arriverà l'accordo con i calabresi, e non ci saranno altre proposte dalla massima serie, non è da escludere che il giocatore rimanga agli ordini di Juric, anche perché l'Hellas non ha fretta né bisogno di cederlo. A riportarlo è Il Corriere di Verona.