Hellas Verona, dietrofront Dimarco: non sarà riscattato e tornerà all'Inter

Federico Dimarco è ad un passo dal ritorno all'Inter. Secondo quanto rivela Sky, sarebbero in corso trattative tra i nerazzurri e l'Hellas Verona, club dove l'esterno è in prestito, ma al momento i veneti sono propensi a non riscattare il giocatore. Una volta rientrato a Milano, potrebbe restare alla corte di Conte o essere ceduto per monetizzare.