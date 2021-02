Hellas Verona, Juric: "Grande passo verso la salvezza. I ragazzi hanno fame"

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, si è espresso così al sito ufficiale del club in seguito alla vittoria per 2-1 ottenuta in casa contro il Parma: "Non era facile riprendersi dopo due prestazioni non positive e dopo un gol subìto nei primi minuti, ma abbiamo fatto una partita 'seria', muovendo bene la palla e creando tante occasioni, con ritmo e pressing. La squadra mi è piaciuta molto e non ha fatto sentire le assenze. Le ultime due sconfitte erano in contraddizione con quanto stavo vedendo in allenamento. Siamo stati bravi e questa vittoria per noi è un grande passo in avanti verso la salvezza. Ci manca poco, dobbiamo continuare così e pensare sempre a migliorarci. Sono contento anche perché i ragazzi hanno tanta 'fame', tanta voglia di dimostrare che possono essere giocatori importante".