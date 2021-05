Hellas Verona, Juric lancia Salcedo: "Se continua così può fare una bella carriera"

"Ci sono giocatori che hanno un peso impressionante, a prescindere dal gioco. Peso nello spogliatoio, nella parola, nel gesto, nel modo di allenarsi. In questo gruppo mancava un po' questa cosa, che magari ha Veloso". Parla così in conferenza stampa Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, alla vigilia della sfida contro il Torino: "Penso ci sia mancato tanto, perché quando c'era secondo me abbiamo fatto prestazioni di livello superiore, e anche nella gestione all'interno dello spogliatoio è veramente importante. Eddie è un 2001 che secondo me sta facendo un bel percorso, di maturazione come persona e come giocatore. L'altro giorno poteva fare tripletta. Ha passato un momento brutto, adesso già da un po' sta facendo bene. Deve capire che questa è la strada e che se continua così può fare una bella carriera".

