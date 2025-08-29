Ufficiale
Hellas Verona, preso dalla Cremonese il portiere 2006 Francesco Tommasi
Nuovo arrivo in casa Hellas Verona, letteralmente scatenato nelle ultime ore di mercato: Francesco Tommasi si accasa ai gialloblù dalla Cremonese. Sul sito ufficiale della Lega si apprende dell'arrivo dell'estremo difensore classe 2006 dalla Cremonese.
