TMW Fiorentina, già nel pomeriggio le visite di Nicolussi Caviglia: giocatore atteso in città

Ci siamo, Hans Nicolussi Caviglia svolgerà già questo pomeriggio le visite mediche con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo l'accordo totale tra i viola e il Venezia il centrocampista classe 2000 approderà a breve in Toscana per il consueto iter di controlli medici e firme sul contratto.

I dettagli dell'operazione col Venezia

Il club gigliato e quello lagunare hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Diritto che potrebbe diventare obbligo a una condizione specifica, ossia al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in questa stagione. Se tutto andrà come previsto, mister Stefano Pioli potrebbe averlo a disposizione anche per la partita contro il Torino di domenica alle ore 18.30.

La carriera di Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia ha fatto tutta la trafila delle giovanili della Juventus, passando poi in prestito a Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana, prima che il Venezia lo acquistasse, nell'estate del 2024, per la cifra di 3,5 milioni di euro. Nella stagione con la maglia arancioneroverde il centrocampista è sceso in campo 35 volte, segnando 4 gol. Adesso la nuova avventura alla Fiorentina, con le visite mediche fissate per il pomeriggio di oggi.