Ufficiale
Team Altamura, doppia cessione: Rizzo e D'Amico passano al Foggia
TUTTO mercato WEB
Doppia cessione sull'asse Altamura-Foggia. Ecco i comunicati in merito:
Il Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Calcio Foggia di Serie C, per la cessione a titolo definitivo del calciatore Francesco Rizzo
Il Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Calcio Foggia di Serie C, per la cessione a titolo definitivo del calciatore Felice D'Amico.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Le più lette
2 Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
3 Lipsia, rilancio per Hojlund: 45 milioni più percentuale sulla rivendita. Il danese ha detto sì al Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il giovane portiere Cavlina firma col Como: "Tanti mi hanno parlato bene del progetto, anche Baturina"
Serie B
Serie C
Calcio femminile