Hysaj: "Sarri non è stato decisivo per farmi venire alla Lazio. Avevo già deciso"

Elseid Hysaj, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al posto del tecnico Maurizio Sarri rispondendo a una domanda sull'importanza del tecnico per la sua scelta di vestire la maglia biancoceleste: "Sicuramente la presenza di Sarri è stata un motivo in più, ma già avevo idea di venire alla Lazio, una squadra molto forte".