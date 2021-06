A Bola - Lo Sporting CP getta la spugna per Joao Mario: interrotta la trattativa con l'Inter

Quello tra Joao Mario e lo Sporting CP è un matrimonio che non sembra destinato a compiersi, almeno per il momento. Come riferito dall'edizione odierna di A Bola, si è infatti praticamente interrotta la trattativa tra Inter e biancoverdi per la permanenza in patria del classe '93.

Troppo ampia la forbice tra domanda e offerta: dopo i vani tentativi degli ultimi giorni - si legge - i Leões sembrano avere definitivamente gettato la spugna.