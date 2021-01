Corriere della Sera - De Laurentiis pensa ad Allegri e Mazzarri ma la squadra è con Gattuso

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gattuso avrà tre partite per dare la svolta alla stagione del Napoli ed evitare l'esonero. De Laurentiis è preoccupato non solo dai risultati, ma anche dal gioco che latita e per questo ha avviato i primi contatti esplorativi con altri tecnici. Oltre alla telefonata con Benitez, svincolato dopo l'esperienza in Cina, trova fondamento anche il vecchio pallino Allegri, con il quale il presidente azzurro ha instaurato un buon rapporto. Infine rispunta anche Mazzarri, allenatore caro ai tifosi. Il rinnovo di Ringhio nel frattempo resta nel cassetto nonostante l'avesse conquistato sul campo. Lo spogliatoio è dalla parte del tecnico, ma dovrà dimostrarlo sul campo.