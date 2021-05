Dagospia - Le proteste della Juve con l'arbitro Chiffi: "Vai a c****e, sei un raccomandato"

Le proteste della Juventus contro l'arbitro Chiffi non erano passate inosservate, anche se il giudice sportivo non ha preso provvedimenti contro nessuno, e nella giornata di oggi Dagospia.com ha pubblicato un video dove si sentono chiaramente alcune proteste, neanche troppo velate, nei confronti del direttore di gara. Dal "Sei un raccomandato" al "non ho mai visto una cosa così in Italia", fino al "vai a cagare". Tante frasi polemiche e al limite dell'offensivo per l'arbitro al termine del primo tempo del match di domenica contro l'Udinese. Proteste anche di Bonucci per il mancato recupero nella prima frazione di gioco, con il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che era sceso in campo inveendo platealmente contro Chiffi.