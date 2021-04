Firenzeviola - Lorenzo Venuti è una delle poche solide realtà di questa squadra

E' di oggi la notizia di un rinnovo di contratto imminente in casa Fiorentina per il terzino Lorenzo Venuti. Tra i migliori della partita vinta ieri contro l'Hellas, il calciatore classe '95 a salvezza ottenuta si siederà attorno a un tavolo coi dirigenti viola per prolungare di una o due stagioni l'attuale contratto in scadenza nel 2024.

"Lorenzo Venuti - scrive 'Firenzeviola' in un suo approfondimento - è una delle poche solide realtà di questa squadra. Quando si parla dell'esterno gigliato si elogia sempre il lato umano, l'impegno e la dedizione che vengono messe sul rettangolo di gioco, ma talvolta è anche ingiusto fermarsi alla sola apparenza senza approfondire. La giocata del laterale di Incisa sul primo gol è di pregevolissima fattura, è fine nel pensiero prima ancora che nell'esecuzione e conclusa con grande lucidità vedendo l'arrivo a rimorchio di Ribery che poi a sua volta intelligentemente ha lasciato passare per Bonaventura che ha conquistato il rigore".