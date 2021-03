Il Giornale - Milan imbarazzato per il viaggio con uno sconosciuto raccontato da Ibra

vedi letture

Il quotidiano 'Il Giornale' oggi in edicola ricostruisce le ultime ore sanremesi di Zlatan Ibrahimovic, attaccante che nella conferenza stampa di ieri ha rivelato di aver raggiunto giovedì Sanremo grazie al passaggio in moto di uno sconosciuto. "Su di me avevo un GPS", ha raccontato un Ibrahimovic apparso divertito per la vicenda.

Sulla vicenda, non c'è però lo stesso spirito a Casa Milan. Piuttosto, dal club rossonero trapela imbarazzo. "E la conferma dell’imbarazzo - si legge - è condensata nel “no comment” ufficiale del club sul viaggio rocambolesco, col freddo patito nei 60 chilometri percorsi a cavallo di una moto invece che nel comodo van rimasto imbottigliato nelle code dell’autostrada ligure".

Per 'Il Giornale, il problema è che nessuno può dire a Ibrahimovic in modo esplicito che quello è un comportamento errato per un professionista. "Il Milan è grato a Ibra protagonista per la transizione da una classifica grigia al primato, Pioli ne esalta in pubblico le qualità di leader e forse in privato mastica amaro, Maldini

lo coccola perché sa che Raiola ha tra le mani il destino del contratto di Donnarumma e Romagnoli e spera che tra qualche turno torni a fare l’Ibra con i gol. Perciò alla fine non c’è nessuno che fiata dalle parti di casa Milan", si legge.