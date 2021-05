Il punto della Ligue 1 - Lille campione di Francia, PSG secondo. Lione e O. Marsiglia in E. League

Il Lille è campione di Francia. La squadra di Christophe Galtier interrompe il dominio del PSG e vince il titolo di Ligue 1 grazie alla vittoria in casa dell'Angers per 2-1. In gol David e il solito Burak Yilmaz. Al PSG non basta il successo esterno in casa del Brest, con gol di Di Maria e Mbappé, per scavalcare gli avversari. Pochettino e i suoi abdicano e devono accontentarsi del secondo posto. Terzo il Monaco, che non va oltre lo 0-0 contro il Lens, e quarto il Lione, sconfitto per 3-2 in rimonta dal Nizza ma comunque in Europa League. Il Rennes, vittorioso ieri per 2-0 contro il Nimes, va in Conference League mentre l'OM, sconfitto dal Metz con un rigore al 96', termina al quinto posto e giocherà l'Europa League. Retrocedono Nimes e Dijon, con il Nantes che farà gli spareggi per non retrocedere.

La classifica finale

Lille 83 punti, PSG 82, Monaco 78, Lione 76, Rennes 58, Lens e O. Marsiglia 56, Montpellier 54, Nizza 52, Metz 49, S. Etienne 46 Bordeaux 45, Angers 44, Lorient, Reims e Strasburgo 42, Brest 41, Nantes 39, Nimes 35, Dijon 21.