Il punto della Ligue 1 - Lille in testa, il PSG insegue a due punti

Il Lille vince e mantiene la testa della classifica. 2-0 all'Olympique Marsiglia con i due gol arrivati a tempo praticamente scaduto. Il PSG tiene il passo vincendo per 1-0 a Bordeuax grazie al gol di Sarabia. Vince anche il Lione in casa contro il Rennes e mantiene il terzo posto. Sconfitta esterne invece per il Monaco, superato 1-0 dallo Strasburgo nei minuti di recupero. L'Angers vince 1-0 in casa del Metz, mentre il Nizza supera per 2-1 il Nimes. Partita scoppiettante quella tra Saint-Etienne e Lens, con questi ultimi che vincono per 3-2. Bella vittoria del Brest che in casa supera per 3-1 il Dijon. Vittoria esterna del Reims per 2-1, in rimonta, sul Nantes. Unico pareggio del turno infrasettimanale l'1-1 tra Montpellier e Lorient.

La classifica dopo il 28° turno

Lille 62, PSG 60, Lione 59, Monaco 55, Lens 43, Metz 41, Montpellier 40, Angers e Olympique Marsiglia 39, Rennes 38, Nizza 35, Reims e Brest 34, Bordeaux e Strasburgo 33, Saint-Etienne 30, Lorient 27, Nimes 25, Nantes 23, Dijon 13.

Le gare del 29° turno

Reims-Olympique Lione

Angers-Saint-Étienne

Olympique Marsiglia-Brest

Nîmes-Montpellier

Dijon-Bordeaux

Lens-Metz

Lorient-Nizza

Rennes-Strasburgo

Monaco-Lille

Paris Saint-Germain-Nantes