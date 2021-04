Il punto sulla Liga - Real e Barça sfruttano il passo falso dell’Atletico. Vergogna a Cadice

La Liga è viva più che mai e il week end appena trascorso ci ha restituito un campionato apertissimo, incerto e mai così equilibrato come in questa stagione. Atletico, Barcellona e Real sono infatti distanziate di soli tre punti ad una settimana dal Clasico e dalla delicata trasferta dei colchoneros a Siviglia, questa volta per affrontare il Betis, mentre in coda l'Huesca, che batte a sorpresa il Levante, si rilancia per la lotta alla salvezza, risucchiando più squadre nella lotta per non retrocedere: l'Elche, prima delle salve, è ora distante solo due punti.

TONFO ATLETI, OK REAL E BARÇA - Ad aprire la lotta al titolo ci ha pensato il Real Madrid, che nel pomeriggio di sabato, senza grosse sofferenze, si è liberato dell'Eibar grazie ai sigilli di Asensio e Benzema, mettendo pressione all'Atletico, impegnato a Pasqua contro il Siviglia. I colchoneros, infatti, in un periodo di grande flessione, cadono al Sanchez Pizjuan contro Suso e Papu Gomez, puniti da Marcos Acuña, che in maniera piuttosto incredibile tiene in vita gli andalusi per la corsa al titolo, distante ora solo otto punti. E a completare il week-end da incubo per la squadra di Simeone, il Barcellona batte nel recupero il Valladolid, grazie ad un mancino al volo di Dembele a tempo ormai scaduto, in una partita che farà tanto rumore per l'arbitraggio di Jaime Latre.

VERGOGNA A CADICE - Ma il week-end pasquale della Liga ha scritto anche una pagina vergognosa e inaccettabile per la storia del calcio spagnolo e dello sport in generale. A Cadice, infatti, la partita tra i padroni di casa e il Valencia è stata interrotta per quasi venti minuti, dopo che gli ospiti hanno abbandonato il campo intorno alla mezz'ora, a seguito della denuncia del difensore dei valenciani Diakhaby, che ha accusato l'avversario Juan Cala di avergli rivolto un grave insulto razzista. La gara è poi ripresa, senza Diakhaby sostituito, e ha visto vincere proprio gli andalusi per 2-1. Ma in questi casi il risultato conta poco o nulla e a perdere è tutto il movimento.

I RISULTATI DELLA VENTINOVESIMA GIORNATA

Levante-Huesca 0-2

Granada-Villareal 0-3

Real Madrid-Eibar 2-0

Osasuna-Getafe 0-0

Alaves-Celta Vigo 1-3

Elche-Betis 1-1

Cadice-Valencia 2-1

Siviglia-Atletico Madrid 1-0

Barcellona-Real Valladolid 1-0

21.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao

CLASSIFICA AGGIORNATA :

Atletico Madrid 66

Barcellona 65

Real Madrid 63

Siviglia 58

Betis 46

Villarreal 46

Real Sociedad 45*

Celta Vigo 37

Granada 36

Athletic 35*

Levante 35

Valencia 33

Cadice 32

Osasuna 31

Getafe 30

Valladolid 27

Elche 26

Huesca 24

Eibar 23

Alaves 23

*una partita in meno