Il Secolo XIX - Nasca verso lo stop definitivo dopo l'errore al Var in Spezia-Lazio

Nasca verso lo stop definitivo dopo l'errore al Var in Spezia-Lazio

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, dopo il clamoroso errore nel corso di Spezia-Lazio, dove venne convalidato il gol in fuorigioco di Acerbi nonostante la presenza del Var, l'addetto al video Nasca potrebbe essere fermato in via definitiva e non solo con uno stop temporaneo. Il direttore di gara verrebbe sostituito da colleghi iscritti a luglio al nascente corso atto a istruire direttori di gara "varisti".