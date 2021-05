Juve-Milan -1: tre settimane di fuoco: rossoneri senza una partita "facile"

Saranno tre settimane di fuoco sia per Milan che per Juventus, soprattutto dopo la sfida di domani sera all’Allianz Stadium. Perché il calendario non sorride a nessuna delle due, con partite molto complicate da una parte e dall’altra. Una in più per i bianconeri che dovranno affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta il 19 maggio sul neutro di Reggio Emilia.

Juventus

Dopo il Milan di domani toccherà al Sassuolo di De Zerbi, in formissima e lanciato verso una qualificazione storica alla Conference League (la prima per una squadra italiana) seppur con la Roma che comunque lo sopravanza di due punti. La sfida contro l’Inter può essere vista in una doppia ottica: Conte difficilmente farà sconti e eliminare la propria ex squadra dalla prossima competizione può essere conveniente. La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta anticipa l’ultima con il Bologna, più tranquillo in classifica.

Juventus-Milan

Sassuolo-Juventus

Juventus-Inter

Atalanta-Juventus (finale di Coppa Italia)

Bologna-Juventus

Milan

Oltre alla sfida di domani sera contro la Juventus, non c’è una partita facile per i rossoneri. Perché quella all’Olimpico di Torino, contro il Toro, è un’altra sfida salvezza che non può essere sottovalutata. A San Siro arriverà il Cagliari che ha già fermato il Napoli nell’ultimo turno di campionato, infine all’ultima giornata ci può essere uno scontro diretto contro l’Atalanta, a meno che i nerazzurri non siano già qualificati in Champions (con un calendario decisamente più in discesa).

Juventus-Milan

Torino-Milan

Milan-Cagliari

Atalanta-Milan