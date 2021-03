La Gazzetta dello Sport evidenzia: "Tanti attaccanti, zero gol. Juve, manca Dybala"

“Tanti attaccanti, zero gol. Alla Juve manca Dybala”. È questa l’analisi de La Gazzetta dello Sport sulla sconfitta di ieri dei bianconeri e più in generale sulla stagione della squadra di Pirlo. Dei sette tiri in porta contro il Benevento, quattro sono stati di Ronaldo e due di De Ligt. Uno di Morata, che in questo 2021 ha segnato appena tre reti in campionato, mentre Kulusevski è fermo a zero nel nuovo anno e Chiesa è stato il secondo per il contributo dato (quattro gol nel 2021) dopo Ronaldo. Morale della favola: manca Dybala, per i gol e anche per costruire occasioni in fase offensiva.