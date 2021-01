La pagelle di Tatarusanu: manca Gigio, nessuno se ne accorge. E' lui l'Mvp del derby

vedi letture

Considerato all’unanimità il migliore di casa Milan, nella sfida di ieri contro l’Inter. Ciprian Tatarusanu è chiamato ancora in causa vista la squalifica di Donnarumma e ancora una volta risponde presente. “Non c’è Donnarumma ma non se ne accorge nessuno”, scrive di lui la Gazzetta dello Sport che lo premia con un 8 in pagella. Lo esalta anche il Corriere dello Sport, che scrive: “Non fosse per la sconfitta sarebbe la sua notte, prodezze a ripetizione”. Voto, 7,5. Si allineano anche gli altri quotidiani, col Tuttosport che parla di hockeysta in merito alla parata del primo tempo con il piede. E il Corriere della Sera conta almeno 5 parate decisive dello stravagante portiere romeno.

Le pagelle di Tatarusanu

TMW 7.5

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7