La Stampa attacca Cristiano Ronaldo: “Qualcuno gli dica che alla Juve non si fa così”

vedi letture

Duro attacco sulle colonne di lastampa.it, portale del quotidiano torinese del Gruppo GEDI, nei confronti di Cristiano Ronaldo. Uscito scuro in volto dal 3-1 della Juventus sul Parma (curiosamente, lo stesso risultato della vittoria sul Genoa al termine della quale lanciò la maglia bianconera). “Ronaldo peggiore in campo e stizzito: qualcuno gli dica che alla Juve non si fa così”, si legge sulla pagina, firmata da Christian Rocca, che commenta una prestazione in cui “ha sbagliato quasi tutto, gli appoggi, i tiri, la barriera e l’atteggiamento”. Criticata anche la gestione del finale: “Forse qualcuno dovrà dirgli che queste cose alla Juventus non si fanno. Questo qualcuno non sembra poter essere Andrea Pirlo”.