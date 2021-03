La Stampa e l'Allegri-bis per la Juve: "Bisogna vedere con Paratici, che tramò per l'esonero"

“Sotto accusa”. Così La Stampa titola il proprio approfondimento sulla Juventus, nel quale il quotidiano torinese, in edicola oggi, affronta svariati temi e muove diverse critiche all’operato della società bianconera negli ultimi anni. Dai cambi in panchina (la virata su Sarri smentita dopo un anno) ad alcune incongruenze sul mercato (in difesa, per esempio). Focus, ovviamente, sul futuro della panchina. Tante le candidature per il dopo Pirlo: Zidane, Invaghi, Juric, Gasperini, Mancini e l’Allegri-bis. In questo caso, chiosa il quotidiano, “bisognerà vedere se sarà possibile una coesistenza con Paratici, che tramò per l’esonero”.