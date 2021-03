Le pagelle di Augello: spunto che porta al gol di Candreva. Sbaglia una sola volta

È una domenica di gloria per Tommaso Augello, esterno della Sampdoria che gioca una gara superlativa contro il Torino. In particolare è autore dell'affondo per il gol di Candreva, bravo poi a farsi trovare pronto. Ma, come spiega Tuttosport sono novanta minuti di altissimo livello perché solamente alla fine della gara, stremato, sbaglia un appoggio. È l'unico errore della sua partita. Voti quindi alti per tutti i giornali sportivi, con una sufficienza piena.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5