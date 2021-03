Le pagelle di Barak: dovrebbe essere l'uomo in più, risulta quello in meno

Dovrebbe essere l'uomo in più, come spiega La Gazzetta dello Sport. Invece per una volta Antonin Barak è l'uomo in meno, perché Kessie gli prende le misure e non lo fa girare se non al largo, quando però pesta i piedi a Zaccagni. La sostituzione ne è la naturale conseguenza per un pomeriggio da dimenticare. Non si può dire che non ci provi: cerca di arretrare il proprio raggio di azione per toccare più palloni, ma non è concreto. Così l'etichetta di nuovo Briegel viene sfregiata.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5