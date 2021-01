Le pagelle di Hoedt - Sbilanciato, ubriacato, ingenuo. E fra i voti spunta anche un 3

Serataccia è dire poco, per il difensore della Lazio Wesley Hoedt. Voti bassissimi un po' ovunque, colpa dei gravi errori visti ieri contro l'Atalanta. "Sbilanciato da Muriqi sull'1-0, ubriacato da Muriel prima del 2-2, ingenuo il fallo da rigore", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport ci va giù ancora più duro dandogli 3 in pagella: "Con tutto il rispetto non se ne può più di questi errori". Per Tuttosport è semplicemente una partita da incubo: "Ubriacato da Muriel, si fa rubare palla da Romero, provoca il rigore". Per una media voto che, a testimonianza delle difficoltà, è sotto il 4.

Le pagelle di Hoedt

TMW 4

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 3

Tuttosport 4

la Repubblica 4

Corriere della Sera 4