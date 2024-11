Le pagelle di Bisseck: festeggia al meglio il rinnovo, contribuisce alla goleada

Come dimostrare di meritarsi il rinnovo? Con una prestazione totale, positiva nella sua area ma anche in quella avversaria. Deve aver ragionato così Yann Bisseck, vista la sua grande prestazione ieri a Verona contro l'Hellas (primo match post prolungamento con l'Inter fino al 2029). Oltre a concedere poco o nulla, si è iscritto anche lui al tabellino firmando il quinto gol nello 0-5 nerazzurro. Una soluzione in più per Inzaghi, per il presente - con tanti impegni ravvicinati e quindi con l'esigenza di coinvolgere tutta la rosa - e anche per il futuro visto il contratto rinnovato.

Tante ovviamente le valutazioni positive, tra cui il 7 di TMW: "Sicurezza e pulizia tecnica in entrambe le fasi, ormai è da considerare a tutti gli effetti un co-titolare. Si regala anche la gioia del gol con un inserimento da braccetto modernissimo, in piena linea col calcio praticato da Inzaghi". Si tratta della votazione scelta dalla maggior parte dei giornali.

Tuttosport, invece, è l'unico quotidiano che decide di premiarlo addirittura con il 7,5: "È il più intraprendente dei “braccetti” e viene premiato dal gol, segnato con il piglio del centravanti".

Le pagelle di Yann Bisseck

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7