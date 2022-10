Le pagelle di Cabral: impatto perfetto, zampata vincente che regala tre punti d'oro

Secondo gol consecutivo in campionato per Arthur Cabral. Dopo il rigore messo a segno contro l'Inter, che non è servito ai viola ad evitare il ko, il brasiliano ieri ha deciso la gara del Picco con lo Spezia. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Basilea, con 7 in pagella, è il migliore dei viola: "Impatto perfetto. Fa spendere il rosso a Nikolaou ed è prontissimo sulla zampata vincente che regala tre punti d'oro". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Sfrutta l’occasione che meglio non si può entrando nei due episodi decisivi: l’espulsione di Nikolaou e, più che altro, il gol cercato e voluto al 90’ con il pizzico di fortuna che è indispensabile".

Stesso voto dal portale specializzato Firenzeviola.it: "Colpito duro da Nikolaou che dopo il VAR viene espulso sa capitalizzare al massimo il pallone vagante dentro l’area per il gol vittoria"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Firenzeviola.it: 7