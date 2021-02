Le pagelle di Conte - Derby perfetto dopo tante critiche. E ora sogna già il suo quarto Scudetto

"Lascia che il Milan venga a lui per colpirlo in ripartenza. Oppure costruisce dal basso per filare in porta, come dimostra il secondo gol. È un'Inter multiforme, fa valere la sua superiorità di piede e di stazza e un portiere di nuovo determinante". La Gazzetta dello Sport premia con questo giudizio e con un meritatissimo 8 in pagella mister Antonio Conte, re di Milano per una notte e capolista consolidato della classifica di Serie A. "Primo tempo da applausi, a parte gli ultimi 10'. Poi l'Inter resiste nella sofferenza e alla fine stravince. Ha in mano la squadra e si vede (e si sente, nel vuoto dello stadio...)", conferma anche il Corriere dello Sport di stamane. Dopo tante critiche, il tecnico nerazzurro nel derby ha presentato difatti una squadra tirata a lucido e agonisticamente cattiva fin dal primo minuto. Ma è soprattutto nella crescita dei singoli che si vede la sua firma. Dopo un pomeriggio del genere, non può non sognare già il quarto Scudetto in palmarès da allenatore.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

FcInterNews: 7,5