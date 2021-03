Le pagelle di Cosmi: primo tempo da re, ripresa senza scettro. Tardive le sostituzioni

Il Crotone si fa rimontare dal Bologna e cade ancora. Per Serse Cosmi i voti non possono essere tutti positivi, a cominciare dal nostro di TMW: 5. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo da re, ripresa senza scettro". Si accoda il Corriere dello Sport perché "nel secondo tempo è come se uscisse dal campo". Per Tuttosport sono tardive le sue mosse: "Prova a scuotere i suoi quando il morale è ormai a terra".

I VOTI DI COSMI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6