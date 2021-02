Le pagelle di Demiral: destinato a una vita da Chiellini. La LuLa se lo sogna di notte

Migliore in campo, a furor di popolo. Merih Demiral è stato un assoluto protagonista nello 0-0 di ieri sera tra Juventus e Inter, tanto che Lukaku e Lautaro se lo saranno sognato stanotte. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “C’è chi è destinato a una vita da mediano e chi a una vita da… Chiellini. Una furia che somiglia al capitano”. Sulla stessa linea Tuttosport, che sottolinea come il belga gli sia scappato solo una volta in mischia. 7 sulle pagine di Tuttosport: “È il sostituto di Buffon, nel senso che nel primo tempo respinge tiri pericolosi”.

