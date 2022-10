Le pagelle di Dzeko - Quando la serata conta, lui c'è sempre. E il Plzen è la sua vittima preferita

vedi letture

Quando c'è il Plzen ci vede benissimo. Contro la sua vittima preferita Edin Dzeko non può esimersi dal timbrare, il 2-0 è pesantissimo perché manda i suoi negli spogliatoi con tanta tranquillità in animo. "E come l'anno scorso... Canzone estiva, ma che con Dzeko funziona anche di questi tempi. Un anno fa la doppietta allo Shakhtar, ora questa al Plzen; quando la serata conta, lui c'è", conferma l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport accanto a un 8 in pagella che mette d'accordo tutti, ma proprio tutti. Compreso il Corriere dello Sport, che motiva così il suo giudizio più che positivo nei confronti del bosniaco: "Oltre alla doppietta, risulta sempre preciso nelle sponde e nei passaggi. Sembra veda rosso quando incontra il Viktoria Plzen perché l’ha già punito dodici volte".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

L'Interista: 8