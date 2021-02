Le pagelle di Eriksen - Leader a sorpresa dell'Inter con personalità e qualità. Altro che vice-Vidal

vedi letture

A sorpresa è un leader dell'Inter: prestazione convincente senza sé e senza ma per Christian Eriksen nel 3-1 rifilato ieri sera alla Lazio. L'ex Tottenham ha costretto Milinkovic-Savic a una partita difensiva, ha dettato i tempi di gioco e innescato le azioni più pericolose, ripagando al 100% la fiducia concessagli da mister Conte. "Freddo da pazzi a San Siro, ma Chris si scalda presto. Due grandi palle a Lautaro, poi il piede nell'azione del rigore, ancora un'assistenza al bacio per il Toro. Nel secondo tempo cala di intensità, il cambio non cancella la prova positiva", è la giusta celebrazione nei confronti del tanto discusso centrocampista danese da parte de La Gazzetta dello Sport. "Primo tempo sontuoso con giocate di valore per Brozovic e Martinez, ma mette il piede anche nell'azione del rigore. Da vice Vidal con personalità e qualità, le doti per le quali l'Inter lo ha acquistato", sentenzia invece il Corriere dello Sport su un investimento che sta finalmente dando i suoi frutti.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FcInterNews: 6,5