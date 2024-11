Le pagelle di Fonseca: il Milan è una materia oscura, la difesa inguardabile. Ok solo il risultato

vedi letture

Il Milan non brilla, ma vince 3-2 in casa dello Slovan Bratislava e mette un altro mattoncino per il passaggio del turno, quantomeno per l'approdo ai sedicesimi di Champions. Il tecnico Paulo Fonseca è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Terzo successo di fila in Champions, tutti con tre gol segnati. Gli ottavi sono a portata di mano. La squadra però deve crescere come equilibrio". L'allenatore rossonero è solo da 6 invece per il Corriere dello Sport: "Voleva far riposare Leao ed è costretto a metterlo al 46’ per vincere una partita che, sulla carta, era scontata, ma che è stata più difficile del previsto a causa dell’ormai ripetitivo gioco lento e prevedibile. La crescita di cui parla non si vede. Però tre punti in più che erano l’obiettivo iniziale". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Solo per il risultato, preziosissimo in chiave qualificazione. Per la prestazione, siamo sotto la sufficienza: poche idee e confuse, scelte di partenza poco convincenti, difesa ancora una volta inguardabile. C’è da lavorare, parecchio". Per Tuttosport addirittura è da 5,5: "Il Milan, nonostante i tre punti, è una materia oscura: a fine novembre è inaccettabile. Missione compiuta, ma il primo tempo fa accapponare la pelle, così come la fase difensiva: qual è la direzione dei rossoneri? Non si è ancora capito".

Pure MilanNews giudica da 5,5 Fonseca: "Prendere un gol in contropiede in quel modo è terrificante. I buchi difensivi si sono visti anche con avversari mediocri e sono già 20 i palloni raccolti dentro la porta. La vittoria è il minimo sindacale ma c’è da prendere i tre punti e basta". Infine è da 6 per TMW: "Il modo in cui il Milan aggredisce partita e Slovan è molto convincente e i rossoneri danno l'idea di riuscire a stazionare nell'area avversaria in pianta stabile. Poi arriva il vantaggio ma - dopo aver già rischiato qualche minuto prima - si spalanca una voragine difensiva che porta all'1-1 immediato. Non perde tempo e inserisce subito Leao: dopo una prima parte di ripresa deludente, la mossa gli sorride e poco dopo arriva anche il tris. Nonostante il gol di Marcelli, il finale è sereno e porta in saccoccia altri tre punti. Di cose buone, però, se ne sono viste fino a un certo punto".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 5,5