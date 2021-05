Le pagelle di Gattuso - La partita perfetta. Ma il CdS gli consiglia: "Basta costruzione dal basso"

Lo Spezia pressa alto, forse anche più di ciò che si sarebbe aspettato, ed è una manna dal cielo per il suo Napoli. Gennaro Gattuso l'aveva preparata infatti proprio così: uscita dal basso rapida e precisa per saltare la prima pressione degli avversari e via in verticale per sfruttare le qualità di Osimhen in attacco. Aveva fatto bene i calcoli, perché è stato esattamente questo il copione della gara. "Squadra tonica e senza troppe incertezze", sottolinea La Gazzetta dello Sport sugli azzurri vincenti e convincenti visti ieri. "Il Napoli è una squadra che gioca da squadra (e che se eliminasse la costruzione dal basso avrebbe meno ansia)", è invece la lettura tattica del Corriere dello Sport. Cosa chiedere di più a Rino?

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5