Le pagelle di Gudmundsson - Quell'islandese biondo fa davvero il finimondo

Ci ha messo tre minuti a prendersi la Fiorentina. Albert Gudmundsson fa il suo debutto con la maglia viola e lo fa nel migliore male: rigore procurato e segnato dopo una manciata di minuti, secondo rigore realizzato nel finale che vale la prima vittoria in campionato per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Per La Gazzetta dello Sport, con 7,5 in pagella, è il migliore dei suoi: "Vulcanico nelle iniziative, glaciale dal dischetto. Per la squadra viola è una vera botta di adrenalina alla stagione". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Quell’islandese biondo fa davvero il finimondo. Ha rovesciato la trama della partita. Raggi di luce, Franchi tutto per lui".

Voto 7,5 anche nelle pagelle di Tuttosport: "Miglior debutto stagionale dopo infortunio e processo non poteva sognarlo con la doppietta dal dischetto: non segnava dal 29 aprile contro il Cagliari". Voto 7 dal portale specializzato Firenzeviola.it: "Poco più di 120 secondi per procurarsi il rigore e segnarlo davanti ai suoi nuovi tifosi per il gol dell’uno a uno. Concede il bis imponendosi su Kean che avrebbe voluto calciare. Con lui in campo è già una Fiorentina diversa".

7,5 anche nelle pagelle targate TMW: "Ci mette pochissimo ad ergersi a protagonista del presente viola, i due rigori segnati sono determinanti. E il primo se lo prende".

Le pagelle di Albert Gudmundsson

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Il Corriere della Sera - 7,5

Firenzeviola.it - 7