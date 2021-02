Le pagelle di Hakimi: il Frecciarossa è tornato. Biraghi ancora lo rincorre

Il treno sulla fascia è tornato. La sua assenza in Coppa è pesata e si è visto. La Gazzetta dello Sport premia la prestazione di Hakimi al Franchi con un 7 in pagella: "Partenza a mille, il dolcetto a Barella al posto dell'antipasto. Poi va in sofferenza su Biraghi, almeno fino all'intervallo. La ripresa è chic, Frecciarossa che tira dritto senza mai fermarsi. Perisic lo ringrazia, Biraghi ancora lo rincorre". Stesso voto da TMW: "Parte fortissimo poi rallenta. Nella ripresa però si ripresenta in campo con la miglior versione di se stesso. La galoppata che porta al gol di Perisic e non solo".

