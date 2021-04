Le pagelle di Hakimi: quando accelera, l’Inter si accende. Da applausi

Non saprà battere i rigori, ma Achraf Hakimi è la chiave dell’Inter di Antonio Conte. Anche contro il Verona, l’esterno marocchino ha dominato la fascia, colpendo un clamoroso palo su punizione e poi trovando l’assist per il gol vittoria di Darmian. “Ogni volta in cui accelera, l’Inter si accende. È per distacco il più in forma”, scrive Tuttosport, voto 7. Lo stesso de La Gazzetta dello Sport: “Il più pericoloso con Darmian. Nei momenti giusti lui c’è”. E anche il Corsport è in sintonia: “A destra ingrana e sprinta. Da applausi”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

L’Interista: 6,5