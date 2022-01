Le pagelle di Immobile: sotto porta è un mostro, sfrutta la chance per tornare capocannoniere

Due gol in dieci minuti, da vero attaccante di razza. Ciro Immobile è l'MVP di Salernitana-Lazio, nonché l'uomo che la decide. Per noi di TMW la sua prova è da 8 in pagella, così come per il Corriere dello Sport: "Sotto porta è un mostro, come raccontano i numeri: 140 gol in Serie A con la Lazio". Mentre per La Gazzetta dello Sport l'ex Borussia Dortmund è da 7,5: "Due gol per chiudere subito i conti e risalire in vetta alla classifica cannonieri". Per il Corriere della Sera pure vale 8, invece Tuttosport si limita ad un 7: "Occasione propizia per rimpinguare il suo bottino personale. Non se la lascia sfuggire".

I VOTI DI IMMOBILE

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7