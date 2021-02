Le pagelle di Inzaghi - Lezione a Gasp e sorpasso: stravinto il 2° round, Lazio da Champions

Nel primo tempo ingabbia Gasperini. Il vantaggio dopo tre minuti lo aiuta, ma la sua squadra è compatta, ordinata e attenta in difesa. L'Atalanta cambia assetto nella ripresa, ma la sua Lazio punisce proprio grazie a una delle mosse vincenti progettate dal tecnico piacentino: Immobile alle spalle di Correa, per sfruttare la velocità in campo aperto dell'argentino. Dopo il 2-1 di Pasalic inserisce Pereira e Muriqi, che confezionano subito il gol che chiude la sfida. Si può sintetizzare così la domenica perfetta di mister Simone Inzaghi, giustamente premiato quest'oggi con voti tra il 7 e l'8 in pagella. "Stavolta azzecca tutto e si prende la rivincita", è difatti l'analisi de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria da parte dei biancocelesti del secondo round coi nerazzurri (prima il ko in Coppa Italia, poi il 3-1 in campionato). "L'aggressione alta con la regia di Reina, il doppio cambio in attacco (Muriqi-Pereira) per stendere l'Atalanta. Lezione a Gasp e sorpasso. Lazio da Champions", sentenzia il Corriere dello Sport.

